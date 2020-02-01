قرغيزستان:قيود السفر الأميركية تضر العلاقات بين البلدين

قالت وزارة الخارجية في قرغيزستان، السبت، إن خطوة الولايات المتحدة بفرض قيود على سفر مواطني قرغيزستان ضربة للعلاقات بين البلدين.

وكانت واشنطن قد أضافت يوم الجمعة ست دول من بينهما قرغيزستان إلى قائمة الدول التي تواجه قيودا على السفر مشيرة إلى أسباب أمنية.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان إن استهداف قرغيزستان لا يتماشى مع‭‭ ‬‬التزام الجانبين بتعزيز التعاون.

وأضافت "نعتقد أن ذلك يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات بين قرغيزستان وأميركا".

وقرغيزستان حليف وثيق لروسيا كما أنها كانت تستضيف قاعدة عسكرية أميركية حتى عام 2014 بعد أن رفضت تمديد اتفاقية استئجارها.

وتوترت العلاقات بين البلدين أيضا بسبب دعم الولايات المتحدة لمعارض مسجون في قرغيزستان.

وكانت الإدارة الأميركية قد أضافت، يوم الجمعة، 6 دول إلى الدول التي تواجه قيودًا صارمة على السفر، مما يمنع فعلياً الهجرة من أكثر الدول الإفريقية سكانًا، نيجيريا، وكذلك ميانمار الآسيوية، حيث يفر اللاجئون من الإبادة الجماعية.

وإلى جانب نيجيريا، ستضرب درجات متفاوتة من القيود ثلاث دول إفريقية أخرى وهي إريتريا والسودان وتنزانيا، ودولة سوفيتية سابقة وهي قيرغيزستان. ويمكن أن يكون مسلمو ميانمار الروهينغيا عالقين في ضبابية الإجراء. ويبلغ إجمالي عدد الدول المدرجة في قائمة السفر المقيدة الآن 13 دولة، وفقاً لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.