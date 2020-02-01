قيود الهجرة الأميركية.. نيجيريا تبحث المشكلات وتنزانيا تنتقد

أكد مكتب الرئيس النيجيري، السبت، أن الحكومة شكلت لجنة لبحث المشكلات التي أدت لتعليق الولايات المتحدة منح تأشيرات الهجرة لمواطنيها. وأعلنت تنزانيا أن أميركا لم تخطرها رسميا بحظر سفر مواطنيها.

وقال إيمانويل بوهوهيلا المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية التنزانية: "لم نتلق بيانا رسميا من الحكومة الأميركية. لم نتلق بيانا دبلوماسيا رسميا، وهي الوسيلة الرسمية للتواصل بين الحكومات".

وأفاد مكتب الرئيس النيجيري في بيان أن "نيجيريا ما زالت ملتزمة بالحفاظ على أن تكون علاقاتها مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء الدوليين بناءة، ولا سيما فيما يتعلق بأمور الأمن العالمي".

ونيجيريا أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، كما أنها أكبر دولة في القائمة سيتم حظر مواطنيها من الحصول على تأشيرات قد تمنحهم إقامة دائمة في الولايات المتحدة. وتضمنت قائمة الدول كذلك إريتريا وقرغيزستان وميانمار.

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وأضافت واشنطن، الجمعة، الدول الست إلى قائمة الدول التي يشملها حظر التأشيرات. وكشف مسؤولون أميركيون أن هذه الدول لم تف بالمعايير الأميركية المتعلقة بالأمن وتبادل المعلومات، وهو ما أوجب فرض القيود الجديدة.

وأعلنت وزارة الخارجية في قرغيزستان، السبت، أن خطوة الولايات المتحدة بفرض قيود على سفر مواطني قرغيزستان ضربة للعلاقات بين البلدين.