مقتل امرأتين وإصابة رضيع بإطلاق نار بجامعة تكساس

قالت السلطات إن امرأتين لقيتا مصرعهما وأُصيب طفل صغير، إثر إطلاق نار في سكن جامعي تابع لجامعة (تكساس إيه آند إم) بمدينة كوميرك.

إلى ذلك، قال برايان فون رئيس شرطة (تكساس إيه آند إم) في إفادة إن حالة الطفل البالغ من العمر عامين والموجود في مستشفى محلي مستقرة. ولم يُدلِ بمزيد من المعلومات عن المرأتين أو الطفل.

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وأضاف أن الشرطة وجدت الضحايا الثلاث بعد تلقي اتصال من طالب الساعة 10:17 صباحاً.

وقالت الجامعة في بيان صدر في وقت سابق إن الشرطة تحقق في سقوط ثلاث ضحايا جراء إطلاق نار في السكن الجامعي.

ولم يرد مسؤولون في الحرم الجامعي الواقع على بعد 105كيلومترات شمال شرقي دالاس على طلب الحصول على مزيد من التعليقات.

وكتبت سيدة تدعى يولاندا تمبل على فيسبوك بعد إطلاق النار يوم الاثنين في الحرم الجامعي الذي يدرس به 1200 طالب "ابني لم يصب بسوء لكن أعيته الحماقة في هذه الجامعة!".

وأُلغيت الفصول الدراسية بعد الواقعة.