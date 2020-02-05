أميركا تنشر سلاحاً نووياً منخفض القوة ينطلق من الغواصات

أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن البحرية نشرت سلاحا نوويا منخفض القوة ينطلق من الغواصات، معتبرة أنه ضروري لردع الخصوم، ولكنه يقلل من قيود استخدام الأسلحة النووية، بحسب منتقدين.

وللأسلحة النووية منخفضة القوة آثار مدمرة رغم أن قوتها أقل من 20 كيلوطن. وكانت للقنبلة الذرية التي سقطت على هيروشيما في أغسطس/آب 1945 نفس القوة التفجيرية تقريبا.

وقال جون رود وكيل وزارة الدفاع للسياسات في بيان، الثلاثاء، إن "هذه القدرة التكميلية تعزز الردع وتوفر للولايات المتحدة سلاحا استراتيجيا سريعا منخفض القوة وأكثر قدرة على البقاء".

وأكد أن هذا السلاح "يدعم التزامنا بتوسيع نطاق الردع، ويُظهر للخصوم المحتملين أنه لا ميزة من وراء النشر النووي المحدود لأن بوسع الولايات المتحدة بسهولة أن ترد بثقة وحسم على أي تهديد".

ودعت وثيقة أصدرها البنتاغون عام 2018 الجيش إلى توسيع قدراته النووية منخفضة القوة، وذكرت أن الولايات المتحدة ستجري تعديلا على عدد محدود من الرؤوس الحربية الموضوعة على صواريخ باليستية تنطلق من الغواصات بخيارات منخفضة القوة.

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وأعلن النائب الديمقراطي آدم سميث رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في بيان أن "قرار الإدارة نشر الرؤوس الحربية دبليو 76-2 يظل قرارا مضللا وخطيرا. فنشر هذا الرأس الحربي لن يجعل الأميركيين أكثر أمنا".



ويرى مؤيدو الحد من التسلح وبعض أعضاء الكونغرس أن مثل هذه الأسلحة منخفضة القوة تعضد استخدام الأسلحة النووية وقد تجعل نشوب صراع نووي أكثر ترجيحا. ولدى الولايات المتحدة بالفعل أسلحة نووية منخفضة القوة تطلق من الجو ويذهب البعض إلى أن هذا يكفي.

وأوضح كينجستون ريف مدير سياسة نزع السلاح وتقليل المخاطر برابطة الحد من التسلح أنه "بات لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الآن سلاح نووي أيسر استخداما، لكنه يمثل حلا خطرا عند المشاكل".