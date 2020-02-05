ترمب: نعمل علي إنهاء الحروب في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر الأربعاء، (الثلاثاء بتوقيت أميركا) إن إدارته تعمل على إنهاء حروب واشنطن في الشرق الأوسط للحفاظ على حياة الأميركيين، مضيفا أنه جرى استثمار 2.2 تريليون دولار في بناء الجيش الأميركي، وفق مقتطفات نشرها البيت الأبيض من الخطاب المقرر أن يلقيه ترمب عن حال الاتحاد لاحقا.

وأضاف أنه تحدث قبل 3 سنوات عن "أميركا العظيمة" واليوم أشارككم النتائج، لافتا إلى أن إدارته عملت على تعزيز وحماية الأمن القومي الأميركي.

وتابع "وقعنا اتفاقا تجاريا مع الصين لحماية المواطن الأميركي".

وأضاف ترمب "نعمل على بناء المجتمع الأكثر ازدهارا في العالم"، مؤكدا أن إدارته عملت على تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل وخفض الضرائب.

وشدد الرئيس الأميركي على أنه لن يسمح للاشتراكية بتدمير نظام الرعاية الصحية.