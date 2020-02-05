رغم محاكمته.. تأييد ترمب عند أعلى مستوياته منذ انتخابه

كشف استطلاع رأي جديد عن ارتفاع معدل الموافقة على أداء الرئيس دونالد ترمب إلى 49%، وهو أعلى معدل له في استطلاعات الرأي التي أجرتها غالوب منذ توليه منصبه في عام 2017.

وارتفع معدل تأييد ترمب نتيجة ارتفاع التصنيفات بين الجمهوريين والمستقلين، حيث ارتفع معدل تأييده بنسبة 94٪ بين الجمهوريين وبنسبة ست نقاط مئوية عن أوائل شهر يناير، وهو أعلى بثلاث نقاط عن أفضل الرؤساء السابقين .

موضوع يهمك لم تنتظر رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي طويلاً لترد على موقف محرج أوقعها فيه الرئيس دونالد ترمب أثناء إلقاء... بيلوسي تمزق نسخة من خطاب ترمب.. والبيت الأبيض يرد أميركا

وارتفعت نسبة تأييد ترمب 42% بين المستقلين بخمس نقاط، وتربط ثلاثة استطلاعات أخرى بأنها النسبة الأفضل بين تلك المجموعة. وانخفضت نسبة الموافقة بين الديمقراطيين لتصل إلى 7 % ، بانخفاض طفيف من 10%.

فجوة بين الديمقراطيين والجمهوريين

كما أن الفجوة التي تبلغ 87 نقطة بين موافقة الجمهوريين والديمقراطيين في الاستطلاع الحالي هي الأكبر التي قاسها غالوب حتى الآن.

وأجري الاستطلاع في الفترة من 16 إلى 29 يناير في خضم محاكمة عزل ترمب التي يجريها مجلس الشيوخ والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تبرئة الرئيس. ووجد الاستطلاع أن 52% من الأميركيين يؤيدون تبرئة ترمب و46% يؤيدون إدانته وعزله من منصبه.