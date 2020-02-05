نتائج انتخابات "الديمقراطي" في أيوا: صفعة لبايدن

تصدّر بيت بوتيدجيدج نتائج الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا، بحسب نتائج تشمل 62% من مراكز التصويت، متقدّما على السناتور الاشتراكي بيرني ساندرز، استنادًا إلى أرقام قدّمها الحزب الديموقراطي في أيوا الثلاثاء.

وحصل بوتيدجيدج (38 عاما) على نسبة 26,9% متقدّمًا على ساندرز (78 عاما) الذي حصل على 25,1%. بدورها، حصلت إليزابيت وورن على 18,3%، فيما تلقّى جو بايدن صفعة بحلوله رابعًا وحصوله على 15,6%.

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وحصلت السناتورة إيمي كلوبوشار من جهتها على 12,6%.

وقدّم توني برايس، رئيس الحزب الديموقراطي في أيوا، اعتذاره الثلاثاء بسبب التأخّر "غير المقبول" في نشر النتائج، والذي قال إنّ سببه يعود إلى مشكلة تقنيّة في التطبيق الإلكتروني المستخدم.

ورفض تحديد مهلة زمنية لنشر بقيّة النتائج، لكنّه أكّد أنّ الأرقام التي أُعطِيت حتّى الآن موثوقة وتمّ التحقّق منها ورقيًّا. وقال برايس "نعلم أنّ هذه الأرقام صحيحة".