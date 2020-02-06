ترمب يناكف الديمقراطيين.. سأبقى رئيساً لأميركا "للأبد"

ناكف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشكل ساخر، الديمقراطيين مؤكداً أنه سيظل رئيس الولايات المتحدة "إلى الأبد"، في أول رد فعل منه على تبرئته في مجلس الشيوخ الأميركي مساء الأربعاء.

ونشر الرئيس الأميركي على حسابه في "تويتر" فيديو يظهر غلافاً افتراضياً لمجلة "تايم" وعليه شعار حملات ترمب الانتخابية للسنوات القادمة.. حتى وصل من شعار "ترمب 2020" إلى "ترمب للأبد".

كما توقّع ترمب أن يبقى نهجه مستمراً في الولايات المتحدة لوقت طويل، حسب ما ظهر على الغلاف المبتكر لمجلة "تايم" في الفيديو الذي نشره الرئيس على "تويتر".

وفي تغريدة أخرى، قال ترمب إنه سيصدر بياناً الخميس من البيت الأبيض حول ما أسماه "نصر أميركا" ضد "خدعة العزل".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد برّأ مساء الأربعاء الرئيس دونالد ترمب من الاتهامات الموجهة له، في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديمقراطيون لعزله فيما تكاتف الجمهوريون لتبرئته.

موضوع يهمك برّأ مجلس الشيوخ الأميركي مساء الأربعاء الرئيس دونالد ترمب من الاتهامات الموجهة له، في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها... مجلس الشيوخ يبرئ ترمب.. ويسقط قضية العزل أميركا

وفي المجلس المؤلّف من 100عضو، صوّت 52 عضواً جمهورياً من أصل 53 على تبرئة الرئيس الأميركي من تهمة استغلال السلطة، فيما صوّت 53 عضواً جمهورياً على تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس، وهما التهمتان اللتان وجّههما إليه مجلس النواب في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

في المقابل، صوّت كل الأعضاء الديمقراطيين على إدانة ترمب بالتهمتين.

وكان السناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني قد قال قبل الجلسة إنه سيصوت لإدانة ترمب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ.

وتأتي تبرئة ترمب بعد أربعة أشهر من بدء الديمقراطيين في مجلس النواب تحقيق مساءلة رسمي يتعلق بتعاملات الرئيس مع أوكرانيا.

وترمب هو ثالث رئيس أميركي يخضع لمساءلة في مجلس النواب ومحاكمة في مجلس الشيوخ.