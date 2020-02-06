مجلس الشيوخ يبرئ ترمب.. ويسقط قضية العزل

برّأ مجلس الشيوخ الأميركي مساء الأربعاء الرئيس دونالد ترمب من الاتهامات الموجهة له وأسقط قضية العزل بحقه.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ أولاً على تبرئة ترمب من تهمة إساءة استخدام السلطة، بـ52 صوتاً مقابل 48.

وعاد أعضاء مجلس الشيوخ وصوتوا على تبرئة ترمب من تهمة عرقلة عمل الكونغرس، بتأييد 53 صوتاً ومعارضة 47.

وكان السناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني قد قال قبل الجلسة إنه سيصوت لإدانة ترمب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ.

موضوع يهمك أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن البحرية نشرت سلاحا نوويا منخفض القوة ينطلق من الغواصات، معتبرة أنه ضروري... أميركا تنشر سلاحاً نووياً منخفض القوة ينطلق من الغواصات أميركا

وتأتي تبرئة ترمب بعد أربعة أشهر من بدء الديمقراطيين في مجلس النواب تحقيق مساءلة رسمي يتعلق بتعاملات الرئيس مع أوكرانيا.

وترمب هو ثالث رئيس أميركي يخضع لمساءلة في مجلس النواب ومحاكمة في مجلس الشيوخ.

ولم يكن هناك شكوك تذكر بشأن نتيجة التصويت نظراً للأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ. وكان الأمر يتطلب موافقة 67 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 لعزل الرئيس من منصبه.

وركزت محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ، التي استمرت 21 يوماً، على ما إن كان الرئيس منع مساعدة أميركية لأوكرانيا في الصيف الماضي للضغط على كييف من أجل بدء تحقيق يتعلق بجو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد مرشحي الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام.

ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفة واحتشد الجمهوريون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ حوله بدرجة كبيرة. لكن في الأيام القليلة الماضية انتقد بعض الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ تصرفات ترمب رغم أنهم أيدوا حقه في البقاء في السلطة.