بوتدجدج يغلب ساندرز في "أيوا".. وشكوك حول مصير بايدن

بعد تأخر طويل في إعلان النتائج بسبب أعطال فنية، فاز بيت بوتدجدج بفارق بسيط في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية بولاية أيوا.

فيما تعيد النتيجة تشكيل سباق الرئاسة الأميركية وتثير الشكوك حول مصير جو بايدن الذي كان المرشح الأبرز في مرحلة ما ثم انتهى به المطاف في المركز الرابع.

موضوع يهمك تصدّر بيت بوتيدجيدج نتائج الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا، بحسب نتائج تشمل 62% من مراكز التصويت، متقدّما على السناتور... انتخابات الديمقراطيين التمهيدية.. صفعة لبايدن في أيوا أميركا

وفي أول انتخابات في السباق لاختيار مرشح يواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الحزب الديمقراطي في أيوا يوم الخميس تقدم بوتدجدج رئيس بلدية ساوث بند السابق بولاية إنديانا والبالغ من العمر 38 عاما بفارق بسيط على السناتور بيرني ساندرز إذ حصل على 26.2% من الأصوات مقابل 26.1% لساندر.

كما حلت إليزابيث وارن عضو مجلس الشيوخ في المرتبة الثالثة وحصلت على 18% من الأصوات في حين جاء أداء بايدن مخيبا للآمال وحصل على 15.8%.

وجاءت السناتور إيمي كلوبوشار في المركز الخامس بحصولها على 123%.

إلى ذلك، تعد أيوا الولاية التي تنطلق منها حملة انتخابات الرئاسة الأميركية في عملية تبلغ ذروتها هذا العام في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.