ترمب: تمزيق بيلوسي لخطابي أمر مشين بحق أميركا

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، تمزيق رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، لخطابه بالأمر المشين بحق الولايات المتحدة جاء ذلك في تصريح للصحافيين من البيت الأبيض.

وكانت بيلوسي ردت على رفض ترمب لمصافحتها، على خلفية محاكمته في مجلس الشيوخ، قبيل إلقاء خطابه حول الاتحاد، وفور انتهاء ترمب من إلقاء الخطاب، قامت بيلوسي بتمزيق نسخة منه.

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فيما وصفت بيلوسي تمزيقها نسخة من خطاب الرئيس الأميركي، بأنه كان تصرفاً مهذباً بالنظر إلى الخيارات الأخرى.

إلى ذلك، طالب ترمب، الكونغرس بشطب عزله الذي أقره مجلس النواب، وذلك بعد أن تمت تبرئته من مجلس الشيوخ.

وقال "هل عليهم شطب العزل في مجلس النواب؟ عليهم ذلك لأنه كان خدعة".

كما أكد أن الكونغرس أزال بالكامل كل الاتهامات الموجهة له في قضية العزل.

محاكمة تاريخية

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي برّأ مساء الأربعاء الرئيس ترمب من الاتهامات الموجهة له، في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديمقراطيون لعزله، فيما تكاتف الجمهوريون لتبرئته.

وفي المجلس المؤلّف من 100 عضو، صوّت 52 عضواً جمهورياً من أصل 53 على تبرئة الرئيس الأميركي من تهمة استغلال السلطة، فيما صوّت 53 عضواً جمهورياً على تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس، وهما التهمتان اللتان وجّههما إليه مجلس النواب في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

في المقابل، صوّت كل الأعضاء الديمقراطيين على إدانة ترمب بالتهمتين.