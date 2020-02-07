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ترمب يمدح نظيره الصيني: يقود معركة كورونا بنجاح

المصدر: دبي- العربية.نت
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ (أرشيفية- فرانس برس)
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أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة على جهود نظيره الصيني في مكافحة كورونا، وتطويق هذا الفيروس المستجد، الذي لم يتوصل العلماء لعلاج أو لقاح له بعد.

وقال ترمب في سلسلة تغريدات على تويتر، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بكين تبدي "انضباطا كبيرا" في التصدي لتفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص هناك. وأضاف "لا يوجد شيء سهل، لكنه سينجح خاصة مع قدوم الطقس الدافئ، نأمل أن يصبح الفيروس أضعف ثم ينتهي".



كما اعتبر أن "هناك انضباطا كبيرا في الصين"، قائلاً "يقود الرئيس شي بحزم عملية ستكون ناجحة للغاية. إننا نعمل عن كثب مع الصين لتقديم المساعدة!".

غضب صيني

يذكر أن الصين انتقدت الاثنين الولايات المتحدة بشدة لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب كورونا، واتهمت واشنطن بـ"بث الذعر" في رد فعلها على انتشار الفيروس. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانغ إن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة"، وكانت "أول من قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان وتحدث عن سحب جزئي لطاقم سفارته وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين".

يأتي هذا في حين أكدت ماريا كاركوف، رئيس قسم الأمراض الطارئة بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تراجع عدد البلاغات عن حالات جديدة بفيروس كورونا بالصين، مبينة أنه لا يوجد إلى الآن أي لقاح يعالج فيروس كورونا.

كما أشارت إلى وجود 24 مختبراً تساهم في عملية مكافحة الفيروس الفتاك، شاكية في الوقت عينه من نقص المعدات الوقائية.

كلمات دالّة

#بكين, #كورونا, #ترمب

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