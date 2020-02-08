قوات أميركية تتعرض لنيران مباشرة في أفغانستان

أعلن مسؤول عسكري أميركي أن قوات أميركية وأفغانية تعرضت "لنيران مباشرة" في شرق أفغانستان في وقت متأخر، السبت، في حادث وصفته وسائل إعلام محلية بأنه هجوم من "الداخل".

وقال الناطق باسم القوات الأميركية في أفغانستان الكولونيل، سوني ليغيت، في بيان "إن قوة أميركية وأفغانية مشتركة كانت تقوم بعملية في ولاية ننغرهار تعرضت لنيران مباشرة في 8 شباط/فبراير"، مضيفاً "نحن نقيم الوضع وسنعطي معلومات إضافية حين تتوافر".

وقالت مصادر دفاعية أفغانية إنه لم يتضح ما إذا كانت حركة طالبان أم جماعة مسلحة أخرى هي من نفذ الهجوم.

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وتأتي الواقعة فيما تسعى واشنطن لإيجاد نهاية لثمانية عشر عاما من الحرب في أفغانستان، وهي أطول حرب خاضتها أميركا.

واجتمع مبعوث واشنطن للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد مع ممثلي طالبان في قطر في الأسابيع الأخيرة.

ويسعى المبعوث إلى توافق على خفض الأعمال العدائية في سبيل توقيع اتفاق سلام من شأنه أن يدشن مفاوضات بين الأفغان على جانبي الصراع.

وفي خطابه حول حال الاتحاد الثلاثاء، عرج الرئيس الأميركي دونالد ترمب على محادثات السلام الأفغانية قائلا إن الجنود الأميركيين ليسوا معنيين بالعمل "كعملاء إنفاذ قانون" لدول أخرى.

وأضاف قائلا "في أفغانستان، سمحت لنا عزيمة وشجاعة مقاتلينا في الحرب بإحراز تقدم هائل، ومحادثات السلام جارية الآن".