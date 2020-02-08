كورونا يقتل أول أميركي في ووهان

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الصينية وفاة أميركي في مدينة ووهان نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أعلنت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني في بيان على موقعها الإلكتروني يوم السبت (بالتوقيت المحلي) أن عدد الوفيات في الإقليم الواقع بوسط البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا ارتفع 86 شخصا ليصبح 722 شخصا يوم الجمعة.

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في التفاصيل، أفاد ناطق باسم السفارة لوكالة فرانس برس "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أميركي يبلغ من العمر 60 عاما ويحمل فيروس كورونا المستجد في مستشفى في ووهان في الصين في السادس من شباط/فبراير".

وأضاف "نقدم تعازينا الحارة للعائلة"، موضحا أنه لن تكشف أي تفاصيل إضافية لحماية الحياة الخاصة لأقربائه.

يشار إلى أن هذا الأميركي هو أول أجنبي يودي المرض بحياته في مدينة ووهان.

"حجر صحي إجباري"

من جهة أخرى، قالت السلطات الصحية في 5 ولايات أميركية إنه لم يتم وضع سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من ركاب الطائرات التجارية رهن الحجر الصحي في الولايات المتحدة بموجب القيود الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على السفر بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا.





كما أفادت الإدارات الصحية في أربع من الولايات الأميركية العشر التي تقوم مطاراتها بفحص الركاب لاكتشاف فيروس كورونا أنها لم تحول أي أشخاص إلى الحجر الصحي منذ سريان قواعد السفر الجديدة في الثاني من فبراير/شباط بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني.

ولم تعلن سوى ولاية نيويورك عن وضع 4 أشخاص رهن الحجر الصحي بسبب سفرياتهم السابقة.

فيما يعد الحجر الصحي هذا إجباريا من بين أول عمليات حجر صحي بالولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما ويسري على الأميركيين الذين سافروا إلى إقليم هوبي الصيني، بؤرة وباء كورونا، خلال الأسبوعين الماضيين.

كما يحظر على الأجانب الذين زاروا الصين خلال 14 يوما، وهي فترة الحضانة الخارجية للفيروس، دخول الولايات المتحدة.



"أثر سلبي"

وأثرت هذه القيود بشكل سلبي على السفر مع تراجع عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الصينية من بر الصين الرئيسي إلى الولايات المتحدة بواقع النصف خلال الأيام السبعة الأخيرة وذلك طبقا لمؤسسة فاري فلايت لاستشارات الطيران المدني.

كما أوقفت شركات دلتا ويوناتيد وأمريكان أيرلاينز الأميركية كل رحلاتها بين الولايات المتحدة والصين.

وتعد الولايات المتحدة واحدة ضمن ما لا يقل عن 17 دولة فرضت قيودا على دخول الأشخاص القادمين من الصين.