وسائل التواصل رداً على بيلوسي: لن نحذف فيديو ترمب

رفضت شركتا التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، طلب مكتب رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إزالة فيديو نشره الرئيس دونالد ترمب على الإنترنت، مما أدى إلى اندلاع نزاع حاد بين مكتب بيلوسي ومنصتي التواصل.

ويُظهر مقطع الفيديو المعني بيلوسي أثناء إلقاء ترمب خطاب حالة الاتحاد الثلاثاء وهي تقوم بتمزيق نص الخطاب، لكن تم "تعديل" الفيديو ليجعلها تبدو وكأنها مزقت الخطاب بينما كانت ترمب يُحيّي أحد الطيارين السابقين ويعلن جمع شمل عائلة عسكرية، رغم أنها في الواقع مزقته في نهاية خطاب الرئيس، وفق ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

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كما نشر ترمب الفيديو، ومدته 5 دقائق، على "تويتر" أيضاً، بعنوان "قصص أميركية قوية تمزقها نانسي بيلوسي"، وفي غضون ساعات، طالب مكتب بيلوسي الشركتين (فيسبوك وتويتر) بإزالة الفيديو، بحجة أنه "غير عادل لبيلوسي"، التي وقفت وأشادت بالطيار أثناء الخطاب، وفق تعبيرهم.

إلى ذلك قررت كل من "فيسبوك" و"تويتر" عدم إزالة مقطع الفيديو، وذكرت كل شركة أسباباً مختلفة لقرارها.

"لا ينتهك سياساتنا"

وقال متحدث باسم "فيسبوك" لشبكة "سي إن بي سي": "يمكنني أن أؤكد أن الفيديو لا ينتهك سياساتنا"، موضحاً أن سياسات الشركة لحجب الفيديوهات المعدلة يتم استخدامها في حالة "جعل شخص يقول أو يفعل شيئاً لم يفعله في الحقيقة"، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة لأن بيلوسي مزقت الخطاب فعلياً.

من جهتها، أعلنت "تويتر" أن لديها مجموعة جديدة من السياسات حول الفيديوهات التي تم التلاعب بها، لكنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى 5 مارس، وحتى ذلك الحين فهي لن تزيل مقطع فيديو ترمب وفقاً لقواعدها الحالية.

"انتهكت القانون"

بدوره، قال رئيس مكتب بيلوسي، درو هاميل، الجمعة، إن "الفيديو المزيف الأخير لبيلوسي مُصمم بشكل متعمد لتضليل الشعب الأميركي"، مضيفاً: "السماح بنشر هذه الفيديوهات هو تذكير آخر بأنهما (فيسبوك وتويتر) يهتمان بمصالح مساهميهما أكثر من اهتمامهما بمصالح الجمهور".

واعتبر ترمب أن رئيسة مجلس النواب انتهكت القانون عندما مزقت نسخة من خطابه في الكونغرس. وقال الجمعة: "ما فعلته بيلوسي غير قانوني على الإطلاق لأن هذه الوثيقة رسمية"، مشدداً على أن بيلوسي "انتهكت القانون في تصرف غير محترم" ليس بالنسبة إلى النواب فحسب بل للولايات المتحدة كلها. فيما وصفت بيلوسي تمزيقها نسخة من خطاب الرئيس الأميركي، بأنه كان تصرفاً مهذباً بالنظر إلى الخيارات الأخرى.