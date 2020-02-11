بومبيو يطالب بمنع إيران من اختبار صواريخ باليستية

اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران، الثلاثاء، بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب، وطالب بجهد دولي لمنعها من اختبار صواريخ باليستية.

وغرد بومبيو على "تويتر": "يجب منع أكبر دولة راعية للإرهاب من اختبار صواريخ باليستية".

The Iranian regime uses satellite launches to further advance its ballistic missile capabilities that allow it to threaten its adversaries and threaten regional stability. The world’s leading state sponsor of terrorism should not be allowed to develop and test ballistic missiles. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 11, 2020

وفي تعليق على تجربة إيران الفاشلة لإطلاق قمر صناعي، الأحد، كتب وزير الخارجية الأميركي أن "إيران تستخدم عمليات إطلاق القمر الصناعي لتعزيز قدرتها الباليستية".

وشدد بومبيو على أن "تعزيز القدرة الصاروخية الإيرانية يهدد الاستقرار الإقليمي".

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وكانت فرنسا قد انتقدت، الاثنين، استخدام صاروخ باليستي في عملية الإطلاق، مؤكدة أن طهران انتهكت بهذه التجربة قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.

ويدعو القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، إيران إلى "عدم القيام بأي نشاط يتصل بصواريخ باليستية يتم تصنيعها لحمل شحنات نووية، بما فيها عمليات إطلاق تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وفشلت طهران، الأحد، في وضع القمر الصناعي في مداره، في تكرار لإخفاقات مماثلة.