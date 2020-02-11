سيناتور ديمقراطي يفجر مفاجآة: لن أصوت لساندرز ضد ترمب

لم يؤكد السيناتور الديمقراطي عن ولاية ويست فيرجينيا جو مانشين ما إذا كان سيدعم المرشح الديمقراطي السيناتور بيرني ساندرز ضد الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وذلك خلال مقابلة الاثنين مع جاك تابر على شبكة سي إن إن.

ووفقاً لموقع بريت بارت الإخباري، أوضح مانشين أنه يعتمد على "أين نحن في ذلك الوقت. وانتقد توجه بيرني ساندرز قائلا إن حلول ساندرز "قد لا تكون مستساغة، قد لا تكون شيئا قابلا للتنفيذ يجب أن أرى".

لكنه استدرك قائلا "إن ساندرز ثابت ولم يتغير ويجب أن يكون هناك وسط ما في مكان ما"، وأضاف: "بيرني ينقلك إلى حيث يوجد ضميرك العميق وتفكيرك. نعم، لم تتم معاملة الناس بشكل عادل. لقد تركوا الناس وراءهم. لكن إصلاحاته ليست شيئًا مستساغًا لنا جميعًا".



وردا على سؤال "هل تؤيد ساندرز على ترمب إذا كان الأمر يتعلق بذلك؟"، أجاب مانشين: "حسنًا، كما تعلم، يتعين علينا أن نرى أين نحن في ذلك الوقت. أستطيع أن أخبركم بشيء واحد، ساندرز لديه قلب طيب، ويريد أن يفعل الشيء الصحيح. قد لا يكون حله لإصلاحه مستساغًا، وقد لا يكون شيئًا ممكنًا. يجب أن أرى. من يدري ، قد يتغير بيرني ويخفف قليلاً من حدة توجهه من الآن إلى ذلك الحين ".

وتظهر هذه التصريحات انقسام المعسكر الديمقراطي حول المرشح اليساري الأبرز عن الحزب بيرني ساندرز، إذ ألمحت العديد من المصادر إلى أن الحزب "الديمقراطي" لن يسمح بترشح ساندرز، نظرا لأنه المرشح الذي يستطيع ترمب هزيمته بسهولة بسبب توجهاته اليسارية والإشتراكية، والتي تتصادم مع كل مؤسسات الولايات المتحدة الأميركية.