 ترمب مهاجماً بيلوسي: كانت تتمتم خلفي بغضب

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وموقفها من خطاب حالة الاتحاد، الذي ألقاه الثلاثاء في تجمع انتخابي حاشد في نيوهامشير الأميركية.

وقال: "يوم الثلاثاء، عندما كنت ألقي خطاب حالة الاتحاد كان هناك شخص خلفي يتمتم بفظاعة.. غير بناءة، كانت غاضبة جداً .. نحن من يجب أن نكون غاضبين وليست هي.. ولكن كنا نعلن بفخر عودة أميركا مجدداً أقوى من أي وقت مضى. وبعد يوم من خطابي في حالة الاتحاد، قام الحزب الجمهوري العظيم في مجلس الشيوخ بإفشال العزل الذي قام على أسس حزبيه، وتمت تبرئتي بشكل واضح ولا لبس فيه".

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"انتخابات أيوا.. فضيحة"

ووجه ترمب شكره للحزب الجمهوري وأعضاء مجلس النواب عن الحزب الجمهوري. ولم يفوت الرئيس الأميركي الفرصة لمهاجمة الحزب الديمقراطي، وقال إن الانتخابات في ولاية أيوا كانت فضيحة، ولا أحد يعرف حتى الآن الفائز في هذه الانتخابات من الديمقراطيين.

وألمح إلى أنه تجري عملية تزوير لإقصاء السيناتور والمرشح اليساري بيرني ساندرز. وقال أتوقع أنهم يقومون بحملة لإقصاء ساندرز مجدداً كما فعلوا في عام 2016.

امتدح ترمب حالة الاقتصاد الأميركي تحت إدارته، قائلاً إنه الأفضل منذ خمسين عاماً.

كما نبه إلى أن معدل البطالة بين الأميركيين الأفارقة هي الأقل منذ عقود. وأثنى على جهود إدارته في استبدال اتفاقية نافتا التجارية والاتفاق الأميركي الصيني الأخير بعد حرب تجارية أعلنت فيها أميركا الانتصار.