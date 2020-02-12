ترمب: نقوم بعمل جيد ضد إيران ولا وقت للتراخي

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، أن بلاده تقوم بعمل جيد ضد إيران، مشيراً إلى أن أغلب الأميركيين أيدوا عملية قتل قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية في 3 يناير الماضي بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وكتب في تغريدة على موقع "تويتر"، "نقوم بعمل جيد ضد إيران وليس الوقت مناسباً لأي تراخٍ".

كما أضاف "أغلب الأميركيين يؤيدون عملية قتل سليماني الإرهابي".

It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

بالتزامن مع تغريدات ترمب، أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، أهمية الشراكة مع السعودية في التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار، وأيضاً في خفض التصعيد باليمن.

وكتب في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر "الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار".

قال إن "إيران تأخرت كثيراً في الوفاء بالتزاماتها حيال القواعد الدولية الخاصة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

كما أضاف "ينبغي على إيران أن تصادق على اتفاقية باليرمو، والاتفاقية الخاصة بتمويل الإرهاب فوراً".

هذا وكانت الولايات المتحدة، اتهمت خمسة أشخاص في نيويورك وتكساس، بالتآمر لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران.

وقالت وزارة العدل الأميركية، مساء الثلاثاء، إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك، فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاة في الصين.

كما أفادت الوزارة بأن الخمسة هم نيكولاس هوفان من نيويورك، وتشن وانغ وروبرت ثويتس ونيكولاس جيمس فوكس ودانييل راي من تكساس.