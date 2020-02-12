ترمب مناكفاً ساندرز: بوتيجيج يصعّب مهمتك

لا تزال "حرب" التصريحات مستمرة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والديمقراطيين، آخرها انتقاد ترمب المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية نيوهامشير التي جرت الثلاثاء.

وفي تغريدة على تويتر الثلاثاء، قال ترمب، بعد فرز نصف الأصوات، إن رئيس بلدية إنديانا السابق، بيت بوتيجيج، قام بعمل جيد جداً، مناكفاً عضو مجلس الشيوخ عن فيرمونت، بيرني ساندرز. كما اعتبر أن بوتيجيج يصعّب مهمة ساندرز.

إلى ذلك سخر في تغريدة أخرى من السيناتور إليزابيث وارين، التي يلقبها بـ"بوكاهنتس"، قائلاً إنها تمضي ليلة سيئة جداً، مضيفاً: "أعتقد بأنها ترسل إشارات بأنها تريد الانسحاب".

Bootedgeedge (Buttigieg) is doing pretty well tonight. Giving Crazy Bernie a run for his money. Very interesting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

يشار إلى أن عضو مجلس الشيوخ، بيرني ساندرز، فاز الثلاثاء في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيوهامشير، متفوقاً على منافسيه بيت بوتيجيج وأيمي كلوبوشار في السباق لاختيار مرشح يواجه الرئيس دونالد ترمب، وفق وسائل إعلام.

Elizabeth Warren, sometimes referred to as Pocahontas, is having a really bad night. I think she is sending signals that she wants out. Calling for unity is her way of getting there, going home, and having a “nice cold beer” with her husband! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

ومع فرز نحو 90% من الأصوات، نال ساندرز الذي يقود الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي 26%، فيما حل خلفه بوتيجيج بـ24.3% وكلوبوشار بـ19.9%.

وقال ساندرز لأنصاره بعدما أعلنت قناتا "أن بي سي" و"آيه بي سي" فوزه: "النصر هنا هو بداية النهاية لترمب".