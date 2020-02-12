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ترمب مناكفاً ساندرز: بوتيجيج يصعّب مهمتك

المصدر: دبي - العربية.نت
دونالد ترمب
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لا تزال "حرب" التصريحات مستمرة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والديمقراطيين، آخرها انتقاد ترمب المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية نيوهامشير التي جرت الثلاثاء.

وفي تغريدة على تويتر الثلاثاء، قال ترمب إن رئيس بلدية إنديانا السابق، بيت بوتيجيج، قام بعمل جيد جداً، مناكفاً عضو مجلس الشيوخ عن فيرمونت، بيرني ساندرز. كما اعتبر أن بوتيجيج يصعّب مهمة ساندرز.

إلى ذلك سخر في تغريدة أخرى من السيناتور إليزابيث وارين، التي يلقبها بـ"بوكاهنتس"، قائلاً إنها قضت ليلة سيئة جداً.

يشار إلى أن عضو مجلس الشيوخ، بيرني ساندرز، فاز الثلاثاء في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيوهامشير، متفوقاً على منافسيه بيت بوتيجيج وأيمي كلوبوشار في السباق لاختيار مرشح يواجه الرئيس دونالد ترمب، وفق وسائل إعلام.

ومع فرز نحو 90% من الأصوات، نال ساندرز الذي يقود الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي 26%، فيما حل خلفه بوتيجيج بـ24.3% وكلوبوشار بـ19.9%.

وقال ساندرز لأنصاره بعدما أعلنت قناتا "أن بي سي" و"آيه بي سي" فوزه: "النصر هنا هو بداية النهاية لترمب".

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