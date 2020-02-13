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أميركا تصادر سفينة تحمل أسلحة إيرانية في طريقها للحوثي

المصدر: دبي - قناة العربية
الصواريخ الإيرانية كانت في طريقها لليمن
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أعلن الجيش الأميركي الخميس إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت أسلحة "من تصميم وتصنيع إيراني" تشمل أكثر من 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات وثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو.

وتابع الجيش في بيان إن بحارة السفينة نورماندي اعتلوا سفينة شراعية في بحر العرب يوم الأحد الماضي.

كما أضاف "الأسلحة المصادرة شملت 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات من طراز دهلاوية وهو تقليد إيراني للصاروخ الروسي كورنيت"

في حين أكد أن "مكونات الأسلحة الأخرى المصادرة من السفينة الشراعية من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي مسير".

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#بحر_العرب
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