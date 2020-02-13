فوكس بيزنس تعترف: تقريرنا خاطئ بشأن خطة ترمب مع طالبان

اعترفت شبكة "فوكس بيزنس"، الخميس، بعدم صحة تقريرها حول إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن قرار مشروط لإبرام اتفاق سلام مع طالبان في أفغانستان.

وكانت مصادر قد أبلغت وكالة رويترز التي نقلت الخبر، أن من الممكن توقيع اتفاق هذا الشهر، فيما لم يتسنَّ للوكالة على الفور التحقق من صحة تقرير شبكة فوكس.

وكان ترمب قد التقى الرئيس الأفغاني، أشرف غني، في 28 نوفمبر 2019، خلال زيارة غير معلنة للقوات الأميركية في أفغانستان، وقال الرئيس الأميركي إن "حركة طالبان الأفغانية ترغب في إبرام اتفاق سلام"، وأعرب عن اعتقاده أن الحركة "تريد وقف إطلاق النار".

يشار إلى أن ترمب قد أوقف المحادثات مع طالبان، والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق على سحب قوات أميركية وقوات أجنبية أخرى مقابل ضمانات أمنية من طالبان، بعد أن نفذت الحركة تفجيرات في كابول خلال سبتمبر/أيلول أودت بحياة 12 شخصاً، منهم جندي أميركي.

وأكدت الولايات المتحدة أنها زادت وتيرة عملياتها ضد المتشددين في أفغانستان منذ انسحاب ترمب من محادثات طالبان.