سفيرة أميركية مقالة تنتقد دبلوماسية بلادها

انتقدت السفيرة الأميركية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، التي لعبت دوراً رئيسياً في محاكمة عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السياسة الخارجية الأميركية ووصفتها بأنها "غير أخلاقية" وتقوم على التهديدات.

موضوع يهمك أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، في خطاب بمناسبة تبرئته في قضية العزل، أنه تحمل "ما لا يمكن أن يتحمله رئيس... ترمب: إسقاط قضية عزلي.. انتصار كبير أميركا

جاء ذلك في كلمة ألقتها يوفانوفيتش، التي استدعاها ترمب فجأة في أيار/مايو الماضي وأقالها، في جامعة جورج تاون حيث تسلمت جائزة من معهد الدراسات الدبلوماسية في الجامعة.

وقالت السفيرة المقالة: "في الوقت الحالي وزارة الخارجية في أزمة، القادة الكبار يفتقرون إلى رؤية في السياسات وكذلك للوضوح الأخلاقي ومهارات القيادة".

مبدأ "دعهم يخمنون"

كما أضافت أن السياسة الخارجية الأميركية في الوقت الحاضر غير أخلاقية، فهي تستند إلى مبدأ "دعهم يخمنون"، وتشتمل على التهديدات والخوف والإرباك المتعلق بالثقة، قائلة: "لا يمكن أن تنجح على المدى الطويل".

يذكر أن الرئيس ترمب كان انتقد العام الماضي يوفانوفيتش في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي التي شكلت محور التحقيق في اتهامه باستغلال السلطة ومحاكمته بهدف عزله.

فيما وجه له مجلس النواب الاتهام بسبب ضغطه على أوكرانيا لبدء تحقيق في شأن خصمه الديمقراطي جو بايدن.



"سحبت من أوكرانيا"

وفي تشرين الأول/أكتوبر قدمت يوفانوفيتش شهادة أمام الكونغرس قالت فيها إنه تم سحبها من أوكرانيا على أساس مزاعم زائفة لا أساس لها من قبل أشخاص ذوي دوافع مشكوك فيها، بحسب تعبيرها.

وذكرت يوفانوفيتش أنها تعرضت لحملة تشهير شارك في تدبيرها رودي جولياني محامي ترمب الشخصي.

كما وجهت انتقادات لمسؤولي وزارة الخارجية بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو بسبب عجزه عن دعمها في مواجهة الهجمات الخاطئة بشكل خطير، كما قالت.