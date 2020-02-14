ترمب: قريبون جدا من إبرام اتفاق سلام مع طالبان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أنّ الولايات المتّحدة "قريبة جداً" من إبرام اتّفاق سلام مع حركة طالبان في أفغانستان، وذلك بعيد إعلان واشنطن أنّها توصّلت مع الحركة المتمرّدة إلى هدنة لمدة أسبوع.

وقال ترمب في مقابلة ضمن برنامج "رودكيل ويذ جيرالدو" الإذاعي "أعتقد أنّنا قريبون جداً منه. أعتقد أنّ هناك فرصاً جيّدة للتوصّل لاتّفاق وسنرى". لكنّ الرئيس الأميركي أكّد في الوقت نفسه أنّ "هذا لا يعني أنّه سيكون لدينا حتماً اتّفاق، ولكنّنا سنعلم خلال الأسبوعين المقبلين".

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تطورات هامة

وأتى تصريح ترمب بعيد إعلان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أنّ بلاده توصّلت خلال المفاوضات الجارية مع حركة طالبان إلى هدنة مؤقتة تمتد أسبوعاً.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني أعلن الأربعاء أنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلمه بحدوث "تطورات هامة" في المفاوضات مع طالبان. وأكد بومبيو ذلك أمام صحافيين رافقوه على متن الطائرة التي أقلّته إلى مؤتمر ميونخ للأمن.

غير أنّ الرئيس الأميركي لم يكن واضحاً بشأن ما إذا كان الاتفاق مع طالبان الذي يتحدّث عنه هو هدنة مؤقّتة أو اتفاق سلام دائماً. وقال ترمب "نحن نجري حواراً جيداً جداً وسنرى وسنعرف خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين"، مؤكّداً أنّ متمرّدي طالبان "هم أيضاً يرغبون بإبرام اتفاق"

وانخرطت واشنطن والحركة في مفاوضات منهكة تتواصل منذ أكثر من عام، جرى خلالها البحث في وضع حدّ للحرب التي صارت الأطول في تاريخ حروب الولايات المتحدة.

موافقة مشروطة

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أفغان وأميركيين أنّ ترمب أعطى موافقته المشروطة على عقد اتفاق مع طالبان لبدء سحب القوات الأميركية من أفغانستان.

يشار إلى أن ترمب قد أوقف المحادثات مع طالبان، والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق على سحب قوات أميركية وقوات أجنبية أخرى مقابل ضمانات أمنية من طالبان، بعد أن نفذت الحركة تفجيرات في كابول خلال سبتمبر/أيلول أودت بحياة 12 شخصاً، منهم جندي أميركي.

وأكدت الولايات المتحدة أنها زادت وتيرة عملياتها ضد المتشددين في أفغانستان منذ انسحاب ترمب من محادثات طالبان.