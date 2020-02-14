واشنطن: الصين لم تتعامل بشفافية كافية مع فيروس كورونا

أبدى البيت الأبيض، الجمعة، "خيبة أمل كبيرة" لعدم تعامل الصين بشفافية كافية مع فيروس كورونا المستجدّ، معتبراً أن هذا الأمر يصعّب تحليل الوضع وتقييم مخاطر الوباء.

وقال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترمب، للصحافيين: "نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب غياب الشفافية من جانب الصينيين".

يأتي ذلك فيما قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة إنه تم رصد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي في 13 من فبراير و121 حالة وفاة جديدة.

والأسبوع الماضي أشاد ترمب، في أعقاب مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ، بـ"العمل الاحترافي للغاية" الذي تقوم به بكين في مواجهة الوباء الذي حصد حتى اليوم أرواح حوالي 1500 شخص في الصين، غالبيتهم في مقاطعة هوبي التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في نهاية ديسمبر.

وقال كودلو: "لقد أكّد الرئيس شي للرئيس ترمب أنّ الصين تسيطر على الملف، وأنهم سيكونون منفتحين وسيقبلون المساعدة منّا"، معرباً عن أسفه لأن واقع الحال ليس كذلك".

وأضاف: "هل المكتب السياسي صادق حقّاً معنا؟"، في إشارة إلى الهيئة التي تتولى إدارة الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وردّاً على سؤال بشأن التداعيات المتوقّعة للوباء على الاقتصاد الأميركي، قال كودلو إنها ستكون "ضئيلة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى حالة "عدم اليقين" التي تحيط بالوباء.

وقال: "إذا لم تكن لدينا معلومات جيّدة من الصين، فمن الصعب للغاية بالنسبة لنا إجراء تقييم موثوق به".