أميركا تجلي رعاياها من سفينة محتجزة باليابان بسبب كورونا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن وزارة الخارجية الأميركية ستجلي بعض المواطنين الأميركيين وأسرهم من السفينة دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، والتي تأكدت إصابة أكثر من 200 على متنها بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه سيتم توفير مقاعد لنحو 380 شخصا على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى الولايات المتحدة.

ونقلت عن هنري والكي مدير قسم الاستعداد والأمراض الناشئة المعدية بالمراكز أن من سيتم إجلاؤهم سيصلون إلى الولايات المتحدة يوم الأحد على أقرب تقدير.

ووضُعت السفينة دايموند برنسيس، المملوكة لشركة كرنيفال كورب، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير/شباط بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونغ كونغ بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 218 منهم بعدوى كورونا. وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

إجلاء الركاب المسنين

وكانت السلطات اليابانية بدأت الجمعة إنزال بعض الركاب المسنين الذين يعانون من وضع صحي هش، وأثبتت الفحوصات عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من السفينة السياحية التي فرض عليها الحجر الصحي.

وأعطت السلطات لهؤلاء الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 80 عاما ويعانون من وضع صحي سيئ أو الذين فرضت عليهم الإقامة داخل غرف بدون نوافذ، خيار النزول من السفينة.

ويمكن فقط للأشخاص الذين أثبتت الفحوصات عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد الذي طال 218 شخصا على متن السفينة، الاستفادة من هذا الإجراء.

وغادر أول هؤلاء الأشخاص السفينة واستقلوا فورا حافلات أنزلت ستائرها فيما كان السائقون يضعون أقنعة ونظارات وملابس تقي من انتشار الفيروس.