شاهد ترمب يفتتح سباقاً شهيراً.. ويستعرض بـ"الوحش"

بشكل استعراضي، دخل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، سباق دايتونا 500 الشهير للسيارات في الليموزين على مضمار السباق بعد تحليقه بطائرته الرئاسية فوق الحشد.

كما قام سائق ترمب بلفة كاملة في المضمار بالسيارة الرئاسية المعروفة باسم "الوحش"، وسط هتافات المشجعين.

وفي تعزيز لجهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه بعد تبرئته في محاكمته بمجلس الشيوخ، قام ترمب بدور رئيس السباق الذي يجري في ولاية فلوريدا، وهي من الولايات غير المحسومة في عام الانتخابات.

وأمام حشد من نحو 100 ألف شخص، أعطى الرئيس إشارة البدء للسباق قائلاً: "أيها السادة أديروا محركات سياراتكم".

إلى ذلك خاطب مؤيديه الذين كانوا يهتفون "أربع سنوات أخرى"، قائلاً: "نحن نحب بلدنا ويشرفني حقيقة أن أكون معكم".

وبعد أن طاف ركب سياراته حول جزء من المضمار توقف ترمب لالتقاط صور مع أنصاره.

يشار إلى أن كثيرا من الناس في القاعدة المحافظة لترمب هم من محبي سباقات ناسكار الأميركية للسيارات. كما انتهزت حملة ترمب ظهوره لرفع لافتة قرب حلبة السباق وإذاعة إعلان تلفزيوني أثناء بث قناة فوكس للسباق.