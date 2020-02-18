بولتون "قلق" على كتابه.. والبيت الأبيض يراجعه

عبر مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي، جون بولتون، عن قلقه بشأن منع البيت الأبيض لكتابه الذي لم ينشر بعد، مشيراً إلى أنه يجب أن يتمكن من الرد على التغريدات التي ينشرها دونالد ترمب عنه.

وتلك هي أول تصريحات علنية لبولتون منذ تبرئة ترمب خلال مساءلة في مجلس الشيوخ، أدلى بها في ندوة أقيمت بجامعة ديوك في ولاية نورث كارولاينا الاثنين، قائلاً: "أتمنى، في النهاية، أن أتمكن من نشر الكتاب.. أتمنى ألا يُمنع".

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ولدى سؤاله عن انتقادات الرئيس له على تويتر قال: "إنه (ترمب) ينشر تغريدات لكن لا يسعني التحدث في الأمر. هل هذا عدل؟".

كما أضاف أن البيت الأبيض لا يزال يقوم بمراجعة مسودة الكتاب.

يذكر أن بولتون (71 عاماً) ترك منصبه في سبتمبر الماضي إثر خلافات مع الرئيس. ويقول ترمب إنه أقاله، بينما يقول بولتون إنه استقال.

إلى ذلك أبلغ البيت الأبيض بولتون في يناير أن مسودة كتابه تحتوي فيما يبدو على "كمية كبيرة من المعلومات السرية" ولا يمكن نشره في شكله الحالي.