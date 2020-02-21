بومبيو: نقف مع السعودية في وجه الاعتداءات الإيرانية

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إنه قام بزيارة قاعدة الأمير سلطان الجوية، لتسليط الضوء على الشراكة الأمنية طويلة الأمد بين أميركا والسعودية.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن الزيارة تأتي للتأكيد مجدداً على عزم واشنطن على الوقوف إلى جانب السعودية في وجه الاعتداءات الإيرانية.

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بعد ساعات، غرد بومبيو بأنه بحث مع الملك سلمان مواجهة سلوك إيران والحاجة للتعاون الإقليمي.

وأضاف أنه ناقش مع خادم الحرمين التعاون في القضايا الإقليمية مثل سوريا واليمن.

كان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للمملكة الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، والتأكيد على شراكة أميركا والسعودية في مواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة.