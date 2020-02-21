مستشار ترمب: اقتصادنا شهد نمواً بسبب سياسة الانفتاح

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس، دونالد ترمب، لاري كودلو، الجمعة، لشبكة سي أن بي سي إن الاقتصاد الأميركي شهد نمواً بنحو ثلاث نقاط إضافية في عهد الرئيس ترمب بسبب سياسة الانفتاح وانخفاض الضريبة.

وأرجع السبب في تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى ارتفاع الإقبال من قبل المستثمرين مع تزايد المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد 19" الجديد.

وفي مقابلة مع شبكة "CNBC" الأميركية، قال كودلو "أعتقد أن الهبوط الحالي في عوائد السندات لا يعكس أساسيات السوق أكثر منه هروب المستثمرين نحو الأصول الآمنة في أعقاب انتشار كورونا فيروس في آسيا".

وعندما سئل كودلو عن تفسيره لتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأقل مستوياتها على الإطلاق، قال "إنه هروب نحو الأمان".

والعلاقة عكسية بين العائد على السند والطلب عليه فارتفاع الطلب يقابله تراجع العائد والعكس بالعكس.

وتابع كودلو "أنا فقط أعتقد. عموما، سأكون حريصا جدا حين الحديث عن عوائد السندات أو حتى أسواق الأسهم".

وتأتي تصريحات كادلو في وقت تراجع فيه العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما لأقل مستوى لها على الإطلاق عند 1.9% فيما تراجع مؤشر داوجونز القياسي نحو 285 نقطة.

ولكن كودلو أشار أيضا إلى أن الأداء القوي للأسهم الأميركية خلال 12 شهراً الماضية علامة "على ثقة المستثمرين"، مضيفاً أن أوضاع الشركات قد تظل صحية فيما تبقى من 2020.