أميركا.. موظف بمكافحة المخدرات متهم بالتهريب

اعتقلت السلطات الأميركية موظفاً سابقاً بإدارة مكافحة المخدرات، يوم الجمعة، بتهمة التآمر مع مهربي مخدرات كولومبيين لسرقة ملايين الدولارات التي كانت الحكومة الأميركية قد صادرتها من أشخاص يُشتبه بأنهم مهربو مخدرات.

وقال ممثلو الادعاء في لائحة اتهام أعلنت يوم الجمعة إن خوسيه إيزاري "أصبح ثرياً من خلال استغلال منصبه سرا وقدرته الخاصة على

الوصول للمعلومات". وأضافوا أنه استخدم هذه الأموال ليعيش حياة فيها بذخ من منازل وسيارات باهظة الثمن وخاتم تيفاني ثمنه 30 ألف دولار.

وقال ممثلون للادعاء الاتحادي إن إيزاري استغل منصبه في إدارة مكافحة المخدرات في غسل أموال بمساعدة ما وصفوه "بمنظمة مقرها كولومبيا لتهريب المخدرات وغسل الأموال"، كان يتظاهر بأنه يحقق معها. ووجه ممثلو الادعاء أيضا اتهامات لزوجته ناتاليا جوميز إيزاري.

واعتقل أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي إيزاري وزوجته يوم الجمعة في بويرتوريكو. وُوجه لهما 19 اتهاماً بالاحتيال والتآمر وسرقة هوية.

وقال ممثلو الادعاء إن إيزاري استغل نوعاً حساساً بشكل خاص من التحقيقات السرية لإدارة مكافحة المخدرات والتي يتظاهر فيها أفراد الإدارة بأنهم أشخاص يقومون بغسل أموال، ثم يجمعون الأموال من مهربي المخدرات، ويقومون بتحويلها من خلال حسابات مصرفية سرية. وقال إن إيزاري حول سرا هذه الأموال إلى حسابات كان يسيطر عليه هو والمتآمرون معه.