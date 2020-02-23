ترمب: يبدو أن ساندرز "المجنون" يؤدي جيداً بنيفاداً

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، عن اعتقاده بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، بيرني ساندرز، الذي وصفه بـ"المجنون"، يؤدي أداء جيدا بولاية نيفادا العظيمة، فيما يبدو أن المرشح جو بايدن والآخرين بموقف ضعيف.

Looks like Crazy Bernie is doing well in the Great State of Nevada. Biden & the rest look weak, & no way Mini Mike can restart his campaign after the worst debate performance in the history of Presidential Debates. Congratulations Bernie, & don’t let them take it away from you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020

وقال ترمب، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه من الصعب على المرشح مايك بلومبيرغ، الذي ينعته ترمب بـ"الصغير"، أن يعيد بدء حملته بعد أسوأ أداء في مناظرة في تاريخ المناظرات الرئاسية الأميركية.

واختتم ترمب تغريدته بتوجيه التهنئة لساندرز، محذرا إياه من أنه لا يجب أن يدعهم ينتزعون (النجاح) منه!

وحقق المرشح الاشتراكي بيرني ساندرز انتصارا مدويا في المؤتمرات الحزبية الرئاسية في نيفادا، السبت، مما عزز مكانته كزعيم للديمقراطيين على الساحة الوطنية.

ونجح السيناتور البالغ من العمر 78 عامًا في حشد قاعدته الموالية بشدة، واستغل الدعم من المجتمع اللاتيني الكبير في نيفادا، حيث اعتبر مراقبون أن المنافسة الديمقراطية انتقلت لأول مرة إلى ولاية تضم أقلية كبيرة من السكان، وفقا لما أوردته "اسوشيتدبرس" الأميركية.

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وكان المرشح الديمقراطي، مايك بلومبيرغ، تعرض إلى هجوم حاد في المناظرة الديمقراطية من قبل جميع المرشحين الديمقراطيين، وبدا في المناظرة الأولى التي يشارك فيها في وضع كارثي بعد فضح قضاياه الجنسية وسجلاته العنصرية أمام الجميع.

وقد تمزقت محاولة الملياردير الرئاسية الممولة ذاتيا إلى أشلاء في الدقائق الافتتاحية للمناظرة الديمقراطية، الأربعاء الماضي، حيث شوه خصومه سمعته بسبب ماضيه المتقلب حول التحرش الجنسي وسجله ضد الأقليات، وفقاً لما أوردته صحيفة "نيويورك بوست".

وقالت السيناتور وارن أود أن أتحدث عن من نترشح ضده، الملياردير الذي يطلق على النساء "السمينات" و"النساء ذوات الوجه الحصاني". وأضافت لا. أنا لا أتحدث عن دونالد ترمب. أنا أتحدث عن العمدة بلومبيرغ".