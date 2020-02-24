65 % من الأميركيين يتوقعون إعادة انتخاب ترمب

أعلن أكثر من 6 من كل 10 أشخاص أنهم يتوقعون إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفقا لاستطلاع رأي جديد نشر الأحد.

وأظهر استطلاع "سي بي إس نيوز" أن 65% من الناخبين يقولون إن ترمب سيفوز "بالتأكيد" أو "على الأرجح" في انتخابات 2020، مقارنة بـ 35 في المئة ذهبوا إلى أنه لن يفوز "بالتأكيد" أو "ربما لا".

كما أن أكثر من 9 من كل 10 جمهوريين أعربوا عن ثقتهم أن ترمب سيستمر في الرئاسة، وكذلك أكثر من ثلث الديمقراطيين.

وعلى الرغم من أن 42 في المئة فقط من الناخبين الديمقراطيين في الاستطلاع قرروا لمن سيصوتون، إلا أن 6 من كل 10 ناخبين ذكروا أن تصويتهم لن يتأثر بهوية المرشح الديمقراطي أو ما سيفعله ترمب في العام المقبل.

وأظهرت الاستطلاعات النظرية تقارب الآراء بين ترمب والمرشحين الستة الأوائل للحزب الديمقراطي، ولا يتقدم ترمب عليهم بأكثر من 3 نقاط مئوية.

ولم يحصل معظم المرشحين الديمقراطيين على تأييد أكثر من حوالي ربع الناخبين الذين يعتقدون بهزيمة ترمب، باستثناء السناتور بيرني ساندرز الذي حصل على نسبة 27 بالمائة بين من يرجحون هزيمة الرئيس الأميركي.

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ومن بين الناخبين الديمقراطيين، قال 49 في المائة إن نائب الرئيس السابق جو بايدن قد يهزم ترمب، بينما أفاد 46 في المائة أن ساندرز يستطيع ذلك. كما أكد 36 في المائة من الناخبين الديمقراطيين أن السيناتورة إليزابيث وارين، وعمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ يستطيعون هزيمة ترمب.

وتم إجراء الاستطلاع على CBS News-YouGov في الفترة من 20 إلى 22 فبراير/شباط، مع 10000 ناخب مسجل، منهم 6498 من الديمقراطيين.