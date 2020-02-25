ترمب: على إيران تضييق الخناق على "داعش"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه ينبغي على إيران تضييق الخناق على تنظيم "داعش".

والأسبوع الماضي، أكد الرئيس الأميركي أن بلاده تقوم بعمل جيد ضد إيران، مشيراً إلى أن أغلب الأميركيين أيدوا عملية قتل الجنرال الإيراني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قضى في غارة أميركية يوم 3 يناير/كانون الثاني الماضي بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وكتب ترمب في تغريدة على موقع "تويتر": "نقوم بعمل جيد ضد إيران وليس الوقت مناسباً لأي تراخٍ".

كما أضاف أن "أغلب الأميركيين يؤيدون عملية قتل سليماني الإرهابي".

وفي سياق تصعيد الضغوط على إيران، عيّن ترمب، ريتشارد غرينيل، السفير الأميركي لدى ألمانيا، في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية. وغرينيل هو أحد ألد أعداء طهران.