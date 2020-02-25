ترمب: على إيران تضييق الخناق على "داعش" آخر تحديث: الثلاثاء 2 رجب 1441 هـ - 25 فبراير 2020 KSA 15:38 - GMT 12:38 تارخ النشر: الثلاثاء 2 رجب 1441 هـ - 25 فبراير 2020 KSA 15:28 - GMT 12:28 المصدر: العربية.نت دونالد ترمب رابط مختصر شارك ترمب: على إيران تضييق الخناق على "داعش" PDF اطبع حجم الخط قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه ينبغي على إيران تضييق الخناق على تنظيم "داعش". كلمات دالّة #إيران, #داعش, #دونالد_ترمب, #ترمب إقرأ أيضاً تصريحات صادمة لساندرز.. قد تحرم الديمقراطيين الرئاسة 11:47 GMT