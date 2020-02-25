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ترمب: على إيران تضييق الخناق على "داعش"

المصدر: العربية.نت
دونالد ترمب
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه ينبغي على إيران تضييق الخناق على تنظيم "داعش".

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#إيران, #داعش, #دونالد_ترمب, #ترمب
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