لمحاربة كورونا.. ترمب يطلب من الكونغرس 2.5 مليار دولار

ذكر البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستطلب من الكونغرس ميزانية حجمها 2.5 مليار دولار لمحاربة فيروس كورونا. وقال البيت الأبيض إن أكثر من مليار دولار ستخصص لتطوير مصل مضاد للفيروس.

وقالت راشيل سيمل، المتحدثة باسم مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض في بيان يوم الاثنين "اليوم، الإدارة ستنقل إلى الكونغرس خطة تمويل تكميلي حجمها 2.5 مليار دولار لتسريع عملية تطوير مصل وتعزيز درجة الاستعداد وعمليات الاستجابة وشراء المعدات والمستلزمات المطلوبة بشدة".

The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countries. CDC & World Health have been working hard and very smart. Stock Market starting to look very good to me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020

وفي وقت سابق، قال ترمب إن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة. وأضاف أن سوق الأوراق المالية، التي شهدت تراجعا يوم الاثنين بسبب المخاوف من الانتشار السريع للمرض، "بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا".

وكتب ترمب على تويتر أثناء زيارته الهند "فيروس كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة الأميركية".

ومضى قائلا "نحن على تواصل مع الجميع ومع كل الدول المعنية. مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية تعمل بجدية وفطنة شديدة، وسوق الأوراق المالية بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا".