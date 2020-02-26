هفوة لأحد منافسي ترمب: اشتريت نانسي بيلوسي

يبدو أن حملة المرشح الديمقراطي، مايك بلومبرغ، ليست موفقة على الإطلاق. فبعد تعرضه في أولى مناظراته قبل أيام إلى هجوم حاد من قبل جميع مرشحي حزبه الديمقراطي، ارتكب بلومبيرغ هفوة جديدة.

وانتشر على مواقع التواصل ووسائل الإعلام الأميركية مقطع مصور يظهر مايك الذي لطالما انتقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا سيما خلال الأيام الماضية، وهو يقول: "لقد مولت حملات 21 مرشحاً ديمقراطياً من أصل 40، ممن دعموا نانسي بيلوسي التي قادت الحملة التي سهلت للكونغرس مراقبة الرئيس الحالي لأميركا".

Incredible. In the #DemDebate, billionaire Bloomberg boasted that he "bought" right-wing neoliberal Democrats like Nancy Pelosi



Then after saying "bought," he quickly corrected himself and said "I bought, uh got them" pic.twitter.com/2mcDgPPhIJ — Ben Norton (@BenjaminNorton) February 26, 2020

وتابع قائلاً: "لقد اشتريت هؤلاء".. ثم عاد وصحح عبارته قائلاً بما معناه لقد دعمتهم.

يذكر أن المناظرة التي أجريت الثلاثاء في ولاية كارولينا الجنوبية هي العاشرة للمرشحين الديمقراطيين قبيل الانتخابات التمهيدية المقررة يوم السبت المقبل في الولاية، ثم انتخابات "الثلاثاء الكبير" في 14 ولاية يوم 3 مارس القادم.

وكان بلومبيرغ، تعرض إلى هجوم حاد في المناظرة الأولى التي شارك فيها الأسبوع الماضي، لاسيما بعد فضح قضاياه الجنسية وسجلاته العنصرية أمام الجميع. وشوه خصومه سمعته بسبب ماضيه المتقلب حول التحرش الجنسي وسجله ضد الأقليات، وفقاً لما أوردته صحيفة "نيويورك بوست" في حينه.