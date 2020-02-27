بومبيو: خامنئي يواصل الكذب ونظام إيران فقد شرعيته

اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، المرشد الإيراني علي خامنئي بمواصلة الكذب على شعبه، بدلاً من تحمل المسؤولية. كما اعتبر أن النظام الإيراني فقد شرعيته، بعد الانتخابات الإيرانية الأخيرة التي سجلت أدنى مستوى مشاركة.

وقال بومبيو في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر: يواصل خامنئي الكذب بدلاً من تحمُّل مسؤولية قتل المدنيين في طائرة الركاب اﻷوكرانية، والمخاطر الداخلية التي تهدد صحة الإيرانيين"، في إشارة إلى تستر النظام الإيراني على تفشي فيروس کورونا.

Rather than take responsibility, @khamenei_ir is lying about his killing of civilians on a commercial plane and on internal health risks in Iran. He is wasting the children of Iran by killing them in foolish revolutionary expeditions in Lebanon, Syria, and Iraq. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 26, 2020

كما رأى أن المرشد يضحي بشباب إيران بطريقة متهورة في "توسعاته الثورية" سواء في العراق أو سوريا أو لبنان.

إلى ذلك، قال إن النظام في إيران يواجه أزمة في شرعيته، بعد تدني المشاركة في الانتخابات النيابية إلى أدنى مستوى منذ العام 1979.

أدنى نسبة مشاركة

يذكر أن إيران أعلنت الأحد الماضي أن نسبة إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بلغت 42%، وهي الأقل منذ الثورة الخمينية عام 1979، في حين ألقى المرشد الإيراني علي خامنئي باللائمة على من وصفهم بـ "أعداء إيران الذين ضخموا خطر فيروس كورونا الجديد لإثناء الناخبين عن التصويت".

وذكر التلفزيون الرسمي في حينه نقلاً عن وزير الداخلية أن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في 21 فبراير بلغت نحو 42 بالمئة. وقال عبد الرضا رحماني فضلي إن أكثر من 24 مليوناً أدلوا بأصواتهم يوم الجمعة من بين 58 مليونا يحق لهم التصويت في

الانتخابات.

في حين سجلت نسبة المشاركة 62 بالمئة في الانتخابات البرلمانية عام 2016 و66 بالمئة في 2012.