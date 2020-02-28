بومبيو: إيران لا تملك بنية تحتية صحية ولا تشاركنا المعلومات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة في أزمة انتشار فيروس كورونا في إيران والذي تسبب في وفاة 34 شخصاً.

وعبر بومبيو خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، عن قلقه بسبب عدم شفافية إيران خلال هذه الأزمة.

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وقال بومبيو "إن إيران التي تواجه عقوبات أميركية لم يكن لديها بنية تحتية قوية في القطاع الصحي"، مضيفا أن "إيران لا تملك بنية تحتية صحية والإيرانيون لا يشاركون المعلومات".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة ستستمر بممارسة الضغوط حتى تتصرف إيران كدولة طبيعية

وأكد الوزير الأميركي أن إدارة ترمب لن تتغاضى أو تتساهل مع التهديد للأمن القومي الذي تمثله إيران للولايات المتحدة وأصدقائها وشركائها، وشدد بومبيو على أن إيران تدرك مدى جدية واشنطن وجاهزيتها بعد مقتل سليماني الذي كان يخطط لقتل أميركيين بالمنطقة.

يأتي ذلك فيما أعلنت إيران، اليوم الجمعة وفاة ثمانية أشخاص جراء فيروس كورونا المستجدّ من بين 143 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 34 وعدد المصابين إلى 388 في البلاد.