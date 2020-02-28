قادة بالحزب الديمقراطي يرفضون تصعيد ساندرز لمنافسة ترمب

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير مطول لها عن أن قادة في الحزب الديمقراطي أعربوا عن مخاوفهم من ترشح ساندرز، وطالبوا باستبعاده حتى لو أدى ذلك إلى تضرر الحزب.

وفي التفاصيل تقول الصحيفة، تسمع رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، والسيناتور، تشاك شومر، زعيم الأقلية، تحذيرات مستمرة من الحلفاء حول خسائر الكونغرس في نوفمبر إذا رشح الحزب بيرني ساندرز للرئاسة.

ويشعر المسؤولون في الحزب وفي الولايات الأخرى بقلق متزايد بشأن الانتخابات التمهيدية في يوم الثلاثاء الكبير وما بعده، حيث يتفوق السيد ساندرز الليبرالي على المرشحين المعتدلين الذين يفوزون بشكل جماعي بالمزيد من الأصوات.

استعداد للمخاطرة

ويضيف التقرير، عشرات المقابلات مع قادة المؤسسة الديمقراطية هذا الأسبوع تظهر أنهم ليسوا قلقين فقط بشأن ترشيح السيد ساندرز، ولكن أيضاً على استعداد للمخاطرة بالإضرار بالحزب لوقف ترشيحه في المؤتمر الوطني في تموز/يوليو إذا كانت لديهم الفرصة.

ومنذ فوز السيناتور ساندرز في المؤتمرات الحزبية نيفادا يوم السبت ، وقد أجرت صحيفة نيويورك تايمز مقابلات مع 93 من مسؤولي الحزب جميعهم من المندوبين الخارقين، الذين يمكن أن يكون لها رأي في المرشح المحتمل ووجدت معارضة ساحقة لتسليم ساندرا الترشيح.

وقال جيم هيمنز وهو عضو في الكونغرس عن كونيتيكت ومندوب السوبر "نحن في الطريق اليوم، حيث يمكن لقادة الحزب تحديد اسم المرشح، ولكن أعتقد أن هناك محادثة نابضة بالحياة حول ما إذا كان هناك أي شيء يمكن القيام به".

ويضيف التقرير من كاليفورنيا إلى كارولينا، وداكوتا الشمالية إلى أوهايو، يقول قادة الحزب إنهم قلقون من أن السيناتور ساندرز، الاشتراكي الديمقراطي الذي يحظى بدعم عاطفي ولكن محدود حتى الآن، سيخسر أمام الرئيس ترمب، بل سيدفع إلى خسارة مرشحي مجلسي النواب والشيوخ المعتدلين والولايات المتأرجحة، بسبب أجندته اليسارية.

ويصر السيناتور ساندرز ومستشاروه على أن العكس هو الصحيح - وهو أن أفكاره ستولد حماسة كبيرة بين الناخبين الشباب والطبقة العاملة، وستؤدي إلى إقبال قياسي. ولم يتم بعد إثبات هذه الآمال في مسابقات الترشيح حتى الآن.

أفضل فرصة لهزيمة الرئيس ترمب

وقال جاي جاكوبس، رئيس الحزب الديمقراطي لولاية نيويورك ومندوب كبير، مردداً العديد من المندوبين الآخرين الذين تمت مقابلتهم، إن المندوبين الخارقين يجب أن يختاروا مرشحاً يعتقدون أن لديه أفضل فرصة لهزيمة الرئيس ترمب إذا لم يفز أي مرشح بأغلبية المندوبين خلال الانتخابات التمهيدية. وجادل السيد ساندرز بأنه ينبغي أن يصبح المرشح في المؤتمر بأغلبية عدد من المندوبين، ليعكس إرادة الناخبين، وأن حرمانه من الترشيح سيغضب مؤيديه ويقسم الحزب لسنوات قادمة.

وأضاف جاي جاكوبس "بيرني يريد إعادة تعريف القواعد والقول فقط إنه يحتاج فقط إلى التعددية لا أعتقد أننا نقبل ذلك. لا أعتقد أن التيار الرئيسي للحزب الديمقراطي يقبل هذا الكلام. وإذا لم يحصل على الأغلبية، فمن المنطقي أنه قد لا يصبح المرشح".

كبار الديمقراطيين

ويستند هذا التقرير على مقابلات مع 93 من المندوبين، من مجموع 771 ، فضلاً عن الاستراتيجيين في الحزب ومساعدي كبار الديمقراطيين حول تفكير قادة الحزب.

وتوقعت الغالبية العظمى من هؤلاء المندوبين – من بينهم مسؤولون منتخبون واتحاديون ورؤساء ونواب رؤساء سابقون وأعضاء في مجلس الشيوخ - أنه لن يحصل أي مرشح على الترشيح خلال الانتخابات التمهيدية، وأنه سيكون هناك مؤتمر في تموز / يوليو لاختيار المرشح المناسب.

وفي انعكاس لحذر المؤسسة من السيناتور ساندرز، قال تسعة فقط من المندوبين الأقوياء البالغ عددهم 93 الذين أجريت معهم مقابلات إن السيد ساندرز ينبغي أن يصبح المرشح إذا حقق الأغلبية.