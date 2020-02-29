ترمب للأفغان عشية توقيع اتفاق مع طالبان: اغتنموا فرصة السلام

حض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشعب الأفغاني، الجمعة، على اغتنام الفرصة لمستقبل جديد، معلنا أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيحضر توقيع اتفاق السلام مع طالبان.

وقال ترمب في بيان "قريبا، بتوجيهات مني، سيحضر وزير الخارجية مايك بومبيو توقيع اتفاق مع ممثلي حركة طالبان، في حين سيصدر وزير الدفاع مارك إسبر إعلانا مشتركا مع حكومة أفغانستان".

موضوع يهمك بدأ الأفغان يومهم وسط آمال بتطبيق هدنة في أعمال العنف تبدأ السبت وتستمر أسبوعا، وتشكل شرطا مسبقا لتوقيع اتفاق بين... هدنة تسبق اتفاقاً تاريخياً بين طالبان وواشنطن العرب و العالم

وتابع "في النهاية سيتوقف الأمر على شعب أفغانستان كي يحدد مستقبله. لذا، نحض الشعب الأفغاني على اغتنام هذه الفرصة من أجل السلام ومستقبل جديد لبلده".

وأضاف الرئيس الأميركي "في حال كانت طالبان والحكومة الأفغانية على مستوى الالتزامات، سنمضي قدماً لوضع حد للحرب في أفغانستان وإعادة جنودنا إلى الوطن".

وسيتقلص عديد القوات الأميركية في مرحلة أولى من 12 ألفا أو 13 حالياً إلى 8,600، فيما ستتابع عمليات الخروج في حال احترمت طالبان تعهداتها.