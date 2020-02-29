ترمب: 15 إصابة بكورونا في أميركا شفيت أو بطريقها للشفاء

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، إن 15 إصابة بكورونا في الولايات المتحدة شفيت أو في طريقها للشفاء.

وأضاف ترمب أن بلاده فرضت حظرا للسفر إلى بعض الدول التي تعاني من انتشار كورونا، واتخذت إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس في أميركا.

من جهته قال نائب الرئيس الأميركي، مايك بانس، إنه تم تشكيل فريق عمل مختص بمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن أميركا ستوسع نطاق حظر السفر ليطال أي أجنبي زار إيران خلال 14 يوما.

كما حث مايك بنس الأميركيين على عدم السفر لبعض الأماكن في إيطاليا وكوريا الجنوبية.

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ونصح ترمب، الأميركيين بأنه لا داعي للذعر بشأن فيروس كورونا ، بعد الإعلان عن أول حالة وفاة أميركية مرتبطة بتفشي المرض وفرض قيود جديدة على السفر.

وأذن الرئيس ترمب بفرض قيود جديدة على السفر يوم السبت، وقال في مؤتمر صحافي، إنه يبحث حتى في إغلاق الحدود الجنوبية ردا على تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أميركيين لأول مرة، بينما أكد أنه "لا يوجد سبب لـ الذعر" .

وأعلن البيت الأبيض فرض قيود جديدة على السفر إلى إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وأكد ترمب أنه يتطلع إلى تشديد حركة المرور على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أو إغلاقها.

أول حالة وفاة في الولايات المتحدة

وجاء الظهور النادر في قاعة المؤتمرات الصحافية بالبيت الأبيض بعد وقت قصير من أنباء عن أول حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب الفيروس وسط أسبوع رهيب في سوق الأسهم بسبب المخاوف من تفشى المرض.

وقال ترمب" ليس هناك سبب للذعر على الإطلاق. وهذا أمر يتم التعامل معه بشكل احترافي". مضيفًا "أن هناك 22 مريضا في الولايات المتحدة مصابون بفيروس كورونا.. لسوء الحظ، توفي شخص واحد".

وأوضح ترمب "كانت امرأة رائعة، وهي مريضة في أواخر الخمسينات من عمرها. كما أن أربعة آخرين مرضى جداً ، الحمد لله هناك 15 إما تعافوا تماما أو أنهم على ما يرام في طريقهم إلى التعافي. وفي جميع الحالات، تم السماح لهم بالذهاب إلى منازلهم".

كما قال ترمب إن معظم الأشخاص الأصحاء سيكونون قادرين على تجاوز المرض في حالة الإصابة بفيروس كورونا: "من المرجح أن تحدث حالات إضافية في الولايات المتحدة. ولكن الأفراد الأصحاء يجب أن يكونوا قادرين على التعافي بشكل كامل".

وأشاد ترمب بالرد حتى الآن وقال إن الولايات المتحدة حصلت على 43 مليون قناع حتى الآن، وأنه سيلتقي مع شركات الأدوية يوم الاثنين في البيت الأبيض لمناقشة تطوير اللقاحات.

وأكد ترمب أنه بعد ترأس نائب الرئيس مايك بنس اجتماعا لفرقة عمل مكافحة الفيروس في غرفة العمليات في البيت الأبيض أن "بلادنا مستعدة لأي ظرف من الظروف".