ترمب: 15 إصابة بكورونا في أميركا شفيت أو بطريقها للشفاء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، إن 15 إصابة بكورونا في الولايات المتحدة شفيت أو في طريقها للشفاء .

وأضاف ترمب أن بلاده فرضت حظرا للسفر إلى بعض الدول التي تعاني من انتشار كورونا، واتخذنت إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس في أميركا.

من جهته قال نائب الرئيس الأميركي مايك بانس إنه تم تشكيل فريق عمل مختص بمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن أميركا ستوسع نطاق حظر السفر ليطال أي أجنبي زار إيران خلال 14 يوما.

كما حث مايك بنس الأمريكيين على عدم السفر لبعض الأماكن في إيطاليا وكوريا الجنوبية.

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وفي سياق آخر أشاد ترمب بالاتفاق الذي وقعته بلاده مع حركة طالبان الأفغانية وقال إنه سيجتمع بشكل شخصي مع قادة الحركة في المستقبل القريب.

وأضاف ترمب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن على دول الجوار لأفغانستان المساعدة في الحفاظ على الاستقرار هناك عقب الاتفاق الذي قد يمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان بشكل كامل ويشكل خطوة على طريق إنهاء الحرب الدائرة هناك منذ 18 عاما.

ويرى خبراء أن المحادثات المقبلة بين الأطراف الأفغانية ستكون أكثر تعقيدا بكثير من الاتفاق المبدئي. لكن ترمب قال إنه يعتقد أن المفاوضات ستنجح في النهاية لأن "الجميع سئموا من الحرب".