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بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للديمقراطي بساوث كارولاينا 

المصدر: كولومبيا، كارولاينا الجنوبية (الولايات المتحدة) – فرانس برس
نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن
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فاز نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن السبت، بالانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، معيدًا بذلك الزخم لحملته، ومؤكّدًا أنّه المنافس الأوّل في مواجهة السناتور المستقلّ بيرني ساندرز للفوز بترشيح الحزب تمهيدًا لانتخابات الرئاسة الأميركيّة، وذلك استنادًا إلى تقديرات بثّتها كبريات القنوات التلفزيونيّة الأميركيّة.

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وبعد أن كان مني بثلاث نتائج مخيّبة للآمال، حقّق بايدن (77 عامًا) الفوز الأوّل له في الانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي الذي يتوجّب عليه اختيار المرشّح الذي سيواجه دونالد ترمب في تشرين الثاني/نوفمبر.

وضاعف المرشح إلى البيت الأبيض هفواته خالطاً في أسماء المسؤولين الصينيين ومرتكباً خطأ في المنصب الذي يترشح له، ما يؤجج الشكوك حول صحته العقلية خلال أسبوع حاسم للفوز بالترشح عن الحزب الديمقراطي.

وعرف النائب السابق للرئيس باراك أوباما عن نفسه بكلمة في إطار حملته في كارولاينا الجنوبية الاثنين الماضي قائلا :"اسمي جو بايدن وأنا المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي".

يذكر أن بايدن كان سيناتوراً لأكثر من 35 عاماً بين 1973 و2009.

كلمات دالّة

#الحزب_الديمقراطي, #أميركا, #جو_بايدن, #ساوث_كارولاينا
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