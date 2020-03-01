ترمب: مستعد لمساعدة إيران في مواجهة كورونا إذا طلبت

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استعداده لمساعدة الإيرانيين في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب في الاجتماع السنوي الكبير للمحافظين في ضاحية واشنطن إن الشيء الوحيد الذي يتعين على الإيرانيين القيام به هو طلب ذلك.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، إن 15 إصابة بكورونا في الولايات المتحدة شفيت أو في طريقها للشفاء .وأضاف... ترمب: 15 إصابة بكورونا في أميركا شفيت أو بطريقها للشفاء أميركا

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أبلغت إيران رسميًا باستعداد الولايات المتحدة للمساعدة عبر طرق غير محددة، من خلال رسالة تم إرسالها عبر سويسرا التي تمثل المصالح الأميركية في طهران.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت عن تسع وفيات جديدة في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 43.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 61 دولة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى رفع تقييم الخطر إلى أعلى مستوى.

ووصفت منظمة الصحة العالمية الوضع بـ"المقلق للغاية" بشأن تفشي الفيروس في بلدان جديدة، من ضمنها إيران. فالوضع مقلق أكثر في إيران لأنه يشتبه في أن السلطات تتكتم على الواقع.

أعلى عدد قتلى بالعالم خارج الصين

ولدى إيران أعلى عدد من القتلى في العالم خارج الصين، مركز التفشي. والأرقام الجديدة من إيران ترفع من مجموع الحالات في الشرق الأوسط إلى أكثر من 720.

ورفضت وزارة الصحة الإيرانية التقارير الصحفية التي تتحدث عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى المئات، وتؤكد أن العدد لم يتجاوز 43 حالة.

لاحقاً، أعلنت الحكومة الإيرانية عن خفض ساعات العمل في الدوائر الرسمية والمصارف مؤقتا بسبب انتشار كورونا.

في سياق آخر، أفادت وسائل إعلام رسمية السبت، بوفاة النائب محمد علي رمضاني، بعد إصابته بالمرض، فيما نقل موقع "انتخاب" الإيراني عن عضو هيئة البرلمان الإيراني أسد الله عباسي أن فحوصات 5 نواب أثبتت إصابتهم بكورونا.