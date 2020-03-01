ترمب يهنئ "النعسان".. ويندب حظ ساندرز!

هنأ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، على فوزه بالانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا. وقال ترمب في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر: تهانينا لجو بايدن النعسان.

وأضاف: "على فوز بايدن في ساوث كارولاينا أن ينهي حملة مايك بلومبرغ".

Democrats are working hard to destroy the name and reputation of Crazy Bernie Sanders, and take the nomination away from him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2020

كما وصف حملة بلومبرغ الذي طالما وجه له انتقادات، بالمزحة، معتبراً أن المرشح الملياردير قدم أسوأ أداء في تاريخ المناظرات الرئاسية. وتابع: لقد انتزع بايدن أصوات مايك القليلة، وفرقها.

إلى ذلك، وفي انتقاد حاد للحزب الديمقراطي، قال ترمب: "الديمقراطيون يعملون بجهد من أجل تدمير سمعة واسم المجنون بيرني ساندرز، وحرمانه من الفوز".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية كشفت في تقرير مطول لها الجمعة أن قادة في الحزب الديمقراطي أعربوا عن مخاوفهم من ترشح ساندرز، وطالبوا باستبعاده حتى لو أدى ذلك إلى تضرر الحزب.

أتى ذلك، بعد أن حقق المرشح الاشتراكي بيرني ساندرز انتصارا مدويا في المؤتمرات الحزبية الرئاسية في نيفادا، الأسبوع الماضي، ما عزز مكانته في السباق الانتخابي.

بايدن يعيد الزخم لحملته

يذكرأن بايدن فاز السبت بالانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، معيداً بذلك الزخم لحملته، ومؤكّداً أنّه المنافس الأوّل في مواجهة السيناتور المستقلّ بيرني ساندرز، سعياً للفوز بترشيح الحزب تمهيداً لانتخابات الرئاسة الأميركيّة.

وبعد أن مني بثلاث نتائج مخيّبة للآمال، حقّق بايدن (77 عاماً) الفوز الأوّل له في الانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي.

وأعلنت كبريات القنوات التلفزيونيّة الأميركيّة فوز بايدن بعد دقائق على إغلاق مكاتب الاقتراع، لكنّ النتائج النهائيّة للاقتراع لم تكن قد أعلنت بعد.