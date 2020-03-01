سباق ديمقراطي للانتخابات.. ستاير ينسحب وبايدن يعيد زخمه

أعلن الملياردير، توم ستاير، السبت، خروجه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية بعد حصوله على نتائج مخيبة للآمال على الرغم من استثماره ملايين الدولارات في حملته الانتخابية.

وحل ستاير البالغ من العمر 62 عاما ثالثا بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، بعد إنفاقه أكثر من 20 مليون دولار وقيامه بحملة مكثفة في هذه الولاية الجنوبية.

وقال ستاير لمؤيديه "لقد شعرنا بالخيبة حيال نتيجتنا. سبق لي أن قلت إنني إذا لم أرَ طريقا نحو الفوز فسأنهي ترشيحي". أضاف "أنا لا أرى طريقا للفوز بالرئاسة".

وفاز نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، السبت، بالانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، معيدًا بذلك الزخم لحملته، ومؤكّدًا أنّه المنافس الأوّل في مواجهة السيناتور المستقلّ بيرني ساندرز، سعيًا للفوز بترشيح الحزب تمهيدًا لانتخابات الرئاسة الأميركيّة.

وبعد أن كان مني بثلاث نتائج مخيّبة للآمال، حقّق بايدن (77 عامًا) الفوز الأوّل له في الانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي.