بوتيجيج ينسحب من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

انسحب المرشح الديمقراطي بيت بوتيجيج، الاثنين، من الانتخابات التمهيدية للحزب في انتخابات الرئاسة الأميركية.

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في التفاصيل، كشف أحد مساعدي المرشح بيت بوتيجيج أن رئيس بلدية ساوث بيند بولاية إنديانا السابق سيعلق حملة الانتخابية لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر 2020.

وقال المصدر في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن بوتيجيج (38 عاما) سيلقي خطابا مساء الأحد لإعلان تعليق حملته الانتخابية، فيما قالت وسائل إعلامية أميركية أنه سيعلن انسحابه.

فوز بفارق كبير

يأتي قرار بوتيجيج بعد يوم من نيله المركز الرابع في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ساوث كارولاينا، والتي فاز فيها نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بفارق كبير عن منافسيه.

يشار إلى أن بوتيجيج ، لم يكن معروفا في أوساط الجماهير، ولم يحظ بدعم قادة الحزب عندما أعلن في أبريل 2019 رغبته في المنافسة على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، إلا أنه بعد مرور عدة أشهر على الحملات الانتخابية وما تخللتها مناظرات، استطاع السياسي الشاب أن يفرض نفسه بين المرشحين.

وكان أثار مفاجأة كبرى بتقدمه بفارق ضئيل على السيناتور البارز بيرني ساندرز في الانتخابات الحزبية بولاية آيوا، وحل في المركز الثاني في استحقاق نيوهامشير، أكد أنه مرشح لا يمكن تجاهله في السباق نحو البيت الأبيض.