مرشحة لرئاسة أميركا تناشد ترمب: لا تساعد أردوغان

دعت المرشحة الرئاسية الديمقراطية، تولسي غابارد، الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى عدم مساعدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفة إياه بالـ"الديكتاتور التوسعي المتطرف".

كما طالبت غابارد ترمب بترك أردوغان يواجه مصيره.

موضوع يهمك أسقط مسلحون، الأحد، طائرة للنظام السوري في سماء ريف إدلب. وفي وقت لاحق، أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن قواته... بالفيديو.. إسقاط طائرة للنظام السوري في إدلب سوريا

وأضافت عبر حسابها في تويتر، أنه يجب أن يوضح ترمب للحلف وأردوغان أن الولايات المتحدة لن تجر إلى حرب مع روسيا من قبل الديكتاتور العدواني والمتطرف والتوسعي في تركيا، وهو ما يسمى نفسه حليف الناتو".

سفن روسية لحماية شمال سوريا

وأشارت إلى أن روسيا ترسل سفناً حربية لحماية الشمال السوري من الغزو التركي بقيادة القاعدة والعناصر المتطرفة، واصفة القاعدة بالتنظيم الإرهابي، وهو عدو الولايات المتحدة الأميركية.

إلى ذلك نوهت إلى أن تركيا كانت تدعم سرا العناصر المتطرفة في سوريا، مثل داعش والقاعدة، والآن خرجت بشكل علني لدعم هؤلاء المتطرفين لخلق إمبراطورية عثمانية جديدة ذات أهداف توسعية، داعية أعضاء الكونغرس إلى تمرير مشروع يمنع مساعدة الولايات المتحدة من دعم الدول التي تدعم التنظيمات الإرهابية في إشارة إلى تركيا.